تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدًا، قبول طلبات راغبي العمل على 534 فرصة عمل في ست شركات ومدرسة، حتى استيفاء العدد المطلوب، براتب يصل إلى 1700 جنيه، لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، قائلا إن المديرية وفرت هذه الفرص للإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 280 فرصة عمل بشركة جلاس للملابس الجاهزة على مهن عمال إنتاج، ومراقب جودة وعاملات تشطيب، وعامل مكوى، مؤهل إعدادي، ودبلوم متوسط، وعالي، والمرتب من 1400 إلى 1700 جنيه.

كما تطلب شركة تشيز كومباني 100 فرصة عمل على مهن مندوب مبيعات، وعامل إنتاج وتجهيز، وسائق مبيعات، مؤهل عالي وفوق متوسط ومتوسط، وشهادة محو أمية على الأقل، والمرتب بعد الاختبار.

وتطلب الشركة العالمية لسحب الأسلاك وتصنيعها بكفر سليم 65 فرصة عمل على مهن، عامل إنتاج وصيانة، وكول سنتر، وفني كهرباء، ومدير جودة، مؤهل بكالوريوس هندسة، ومؤهل عالي، ودبلوم صنايع، ومؤهل عالي ومناسب، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة في بعض المهن.

كما يطلب فرع الشركة بالعوادم، وميت حلفا، 22 فرصة عمل، على مهن عامل إنتاج وصيانة، مؤهل دبلوم صنايع، تخصص معادن، وميكانيكا، وكهرباء، ولحام وتشغيل معادن، المرتب 1500 جنيه، وحسب الخبرة.

أما شركة إيجيبت نيوم، فتقدم 8 فرص عمل على مهنتي "حداد وكهربائي" ولا يشترط المؤهل للحداد، والكهربائي يشترط دبلوم، والمرتب بعد الاختبار.

وفي السياق نفسه، قال فتحي دسوقي مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن مدرسة عمرو الفاتح الخاصة تطلب 57 مُدرسة، وإداريات، وأخصائي اجتماعي، وأمينة مكتبة، وعاملات نظافة براتب 1030، والمؤهل ليسانس آداب وتربية وجغرافيا وإنجليزي، وفرنساوي، وأصول دين، وبكالوريوس تربية رياض أطفال، وحاسب آلي، وموسيقية، ورياضية، وزراعة، وتجارة محاسبة وثائق ومكتبات، ونوعية، وفنون، وصناعي، واقتصاد منزلي، ولا يشترط المؤهل بالنسبة لمحفظ القرآن أو الخط العربي، وبالنسبة للمدرسات الأوائل، المؤهل من كل التخصصات.

وأضاف "فتحي" أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، ومتابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي جرى تعينها.

وقال إن الطلبات تقدم من الأحد، وحتى استيفاء العدد المطلوب، التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عصرًا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة"، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.