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محمد فراج: لا أخشى البطولة الجماعية

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"تعليم الإسكندرية": 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

"تعليم الإسكندرية": 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

40 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

40 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

عاجل| "الداخلية": مقتل 4 إرهابين متورطين في الهجوم على كمين العريش

عاجل| "الداخلية": مقتل 4 إرهابين متورطين في الهجوم على كمين العريش

وفد من القوي العاملة يشارك في المؤتمر الـ 108 لمؤتمر العمل الدولى

وفد من القوي العاملة يشارك في المؤتمر الـ 108 لمؤتمر العمل الدولى

تشديدات أمنية في محيط لجان الامتحانات بجنوب سيناء

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بسبب التوتر قبل الامتحان.. وفاة طالبة تناولت جرعة زائدة من المسكنات بالشرقية

بسبب التوتر قبل الامتحان.. وفاة طالبة تناولت جرعة زائدة من المسكنات بالشرقية

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قبل امتحانات الثانوية.. 14 نصيحة من "التعليم" للإجابة على "العربي"

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