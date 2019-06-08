تشديدات أمنية في محيط لجان الامتحانات بجنوب سيناء

توافد طلاب الثانوية العامة في جنوب سيناء على لجان سير امتحانات الثانوية العامة؛ استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة العربية في التاسعة صباح اليوم.

وفتش أفراد الأمن الموجودون في المدارس الطلاب قبل دخولهم لجنة الامتحانات، لمنع دخول الهواتف المحمولة، وترك كل متعلقات الطلاب، عدا الأدوات المستخدمة في الامتحانات.

وكثفت قوات الأمن من وجودها في محيط اللجان، ويؤدي نحو 907 طلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية خلال فترتين.

يذكر أن 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون، اليوم، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.