تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفقة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، أعمال تطوير وإنشاء مشاية سياحي بطريق "نوفوتيل/ الماريوت"، لنقل حركة السير من وإلى طريق السلام، إلى أحد كباري شرم الشيخ والعكس، وإنشاء منطقة انتظار"باركينج" للسيارات، لمنع تكدس وانتظار السيارات بالطريق.

يأتي ذلك ضمن جولات المحافظ الميدانية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، كما قام المحافظ بتفقد أعمال تطوير منطقة "رأس كيندي"، وطالب بتطويرها وإعدادها تمهيدا لإدراجها للبرامج السياحية مرة أخرى، ضمن إنشاء وتطوير وتنويع الأماكن والمقاصد السياحية بشرم الشيخ، معلنا افتتاحها خلال شهر يونيو الجاري.