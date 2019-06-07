أنهت مديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الثانوية العامة الذى ينطلق غدا السبت، وينتهى فى 3 يوليو.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على استراحات المراقبين بجميع مدن جنوب سيناء، والتأكد من توفر جميع الإمكانيات ووسائل المعيشة من "مراوح، وثلاجات" من أجل راحة الملاحظين والمراقبين العاملين فى لجان الامتحانات.

وأكد أنه جرى توفير استراحات على مستوى متميز، وتتوفر فيها جميع الإمكانيات اللازمة للمبيت والإعاشة لاستقبال 266 ملاحظا، لافتا إلى أن رؤساء اللجان تسلموا مهام عملهم، وأدوات عمل اللجان، من مديري الإدارات التعليمية.

وأوضح أنهم أعدوا مركزين رئيسيين لتوزيع الأسئلة، أحداهما في مدينة طور سيناء، ويتبعه فرعي "رأس سدر" و"أبو رديس"، والثاني مركز توزيع رئيسي دهب، ويتبعه فرعي "نويبع"، و"شرم الشيخ".

وأكد أن 907 طلاب وطالبات، من المقرر أن يؤدوا الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية داخل 7 لجان، كما تم توفير جميع وسائل الرعاية للطلاب داخل اللجان من تأمين استمرارية التيار الكهربائي لضمان تشغيل المراوح خاصة أن المحافظة تتميز بارتفاع درجة الحرارة، مع تواجد فني كهرباء بكل لجنة، وكذلك توفير المياه، وتواجد زائرة صحية، وجميع الأدوية اللازمة، وتمركز سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة طوال فترة الامتحانات، ورفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات.