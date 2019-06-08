قالت السلطات الإيرانية، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تجعل المحادثات لا طائل منها، حسبما أفادت "إكسترا نيوز".

وكان قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي، أعلن أمس، أنَّ إرسال مجموعة سفن ضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن" و4 قاذفات "بي-52" إلى الخليج، علاوة على نشر بطاريات إضافية من صواريخ "باتريوت" هناك؛ جاء لإظهار قدرة القوات الأمريكية في المنطقة على الدفاع عن نفسها.

وأوضح أنَّه لا يزال يتوقع هجمات محتملة من قبل إيران، ولا يستبعد أنًّ يطلب من البنتاجون، إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي الدفاعية هناك في وجه الصواريخ وغيرها من الأسلحة الإيرانية.