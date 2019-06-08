في الفترة الماضية شن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، حربا ضد مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، في انتخابات إسطنبول الحاسمة التي تجري في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكر حزب الرئيس رجب طيب أردوغان على لسان النائب البرلماني، إبراهيم أديمير الذي اتهم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ"تشييد تمثال" لأحد زعماء القبارصة اليونانيين، في منطقة بيليك دوزو بإسطنبول، والتي كان إمام أوغلو رئيسا لبلديتها بين عامي 2014- 2019، بحسب "سكاي نيوز".

وقال "أديمير" إن الزعيم القبرصي مسؤول عن مقتل عشرات الأتراك.

وأضاف النائب عن حزب أردوغان، أن التمثال يشير مكاريوس الثالث، وهو أول رئيس لجمهورية قبرص بعد نيلها الاستقلال عام 1960، وهو الذي قتل العشرات في قبرص، وكرس حياته لمعاداة الإسلام التركي، ولكن تبين أن التمثال يعود إلى رؤوف دنكطاش، وهو أول رئيس لجمهورية شمال قبرص التركية الانفصالية، غير المعترف بها دوليا.

وشدد النائب في الحزب الحاكم، أنه في حال فاز أكرم أوغلو في إسطنبول، فسيكمل ما بدأه في بيليك دوزو، ومن المقرر إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، في 23 من يونيو الجاري.

يذكر أن مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، استطاع الانتصار على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم المقرب من الرئيس رجب طيب أدروغان، في انتخابات المدينة التي أجريت في 31 مارس الماضي، لكن حزب العدالة والتنمية رفض الاعتراف بالنتيجة، مما ترتب عليه إعادة الانتخابات.