أصيبت طالبة بالثانوية العامة، اليوم، بمغص كلوي أثناء تأدية امتحان اللغة العربية داخل لجنة بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف والمتمركزة أمام اللجنة طالبة تدعى "أميرة.ص.إ" 17 عاما، ومقيمة بقرية الشنطور في أثناء تأدية الامتحان بلجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بمركز سمسطا إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.