شهدت عددا من مدارس اللغات بالمنيا، حالة من الغضب الشديد لتأخر توزيع أوراق أسئلة مادة اللغة العربية على الطلاب بعد بدء الوقت الرسمي، وتجمع بعض أولياء الأمور أمام مديرية التربية والتعليم اعتراضا على ذلك، فيما شهدت باقي لجان المحافظة انتظاما في التوزيع ولم يتم رصد أي شكاوى.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، عدم تلقي أي شكاوى خاصة بامتحان اليوم، ونفت ما تردد حول ضبط طالبين بتليفون محمول، وأكدت أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى.

ومّر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ومحمد عزب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، على عدد من اللجان للوقوف على سير الامتحانات والاطمئنان على التجهيزات التي تمت خلال الفترة الماضية التي سبقت الامتحان.

وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، اليوم، بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي 659 ألفا و253 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.