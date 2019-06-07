ضبط رنجة فاسدة وخمور في المنيا

ضبطت مديرية التموين في المنيا، كميات من الرنجة الفاسدة، والخمور غير المصرح بتداولها في الأسواق.

كانت حملة تموينية، تشكلت بتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وبتكليف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وبرئاسة المهندس أبسخرون بولس مدير عام الرقابة التموينية، وعضوية المفتشين بالمديرية، بالاشتراك مع مديرية الصحة للمتابعة الميدانية ومراقبة الأسواق وأسعار السلع وجودة المعروض للمواطنين، وجرى ضبط ومصادرة 355 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 720 زجاجة خمر وبيرة مختلفة الأنواع والأحجام قبل بيعها، وحرر المحضر اللازم ضد (م. ح. ا) مقيم بقرية نزلة الفلاحين، بمركز المنيا، وتم عرضه على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين، على متابعة المديرية للأسواق والمخابز البلدية والتحقيق في شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات الفرعية في أيام عيد الفطر المبارك.