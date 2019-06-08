أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على محور الضبعة القاهرة من بينهم 4 سوريين الجنسية.

تلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على محور طريق الضبعة في الكيلو 24 اتجاه مطروح ووجود مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين الثمانية إلى مستشفى الضبعة المركزي وهم، سامح نصر إبراهيم من محافظة الشرقية 25 سنة، أحمد نصر إبراهيم من الشرقية 20 سنة، حسام صابر عبد الفتاح من القليوبية، 33 سنة، غينا حسام كريم 7 سنوات من سوريا، آية حسام كريم 12 سنة من سوريا، سعد السيد معين من الشرقية 30 سنة، راما عبد الفتاح الشعار 20 سنة، من سوريا، منال زهير نشاط 40 سنة من سوريا، وجاري خضوعهم للعلاج بمستشفى الضبعة المركزي.