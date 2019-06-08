تواصل قواعد مكافحة الجراد في أبوسمبل، والبالغ عددها 52 قاعدة، حملتها في القضاء على أسراب الجراد جنوب محافظة أسوان على الحدود السودانية وسواحل البحر الأحمر.

وقال المهندس أحمد إسماعيل مدير عام قواعد مكافحة الجراد بأسوان والبحر الأحمر، إن سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية بالمناطق الحدودية يعد عاملا جاذبا لأسراب الجراد التي تتحكم في مسارها قوة الرياح، وتصل أطول أسراب الجراد إلى 2 كيلومتر.

وأكد المهندس إسماعيل، جاهزية 13 قاعدة مكافحة رئيسية، و52 قاعدة فرعية بالرجال والسيارات وأجهزة الرش والمقاومة والمبيدات للانتقال لأي منطقة تظهر بها أسراب الجراد، مضيفا أن فرق المقاومة نجحت خلال الأيام الأخيرة في القضاء على الجراد الأحمر الصحراوي الشرهة للمادة الخضراء في مساحة 1550 فدانا باستخدام مبيدات الكلوروزان وكلوروبيرفوس التي تشل حركة الجراد وتقضي عليه في الحال.