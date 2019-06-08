الحبس 4 أيام لشقيقين بتهمة قتل ابن عمهما في كفر الشيخ

قررت نيابة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، قبل قليل، حبس شقيقان تسببا في مصرع ابن عمهما، 4 أيام على ذمة التحقيق، إذ انهالا عليه ضربا بعصا خشبية فسقط غارقاً في دماءه بسبب الخلاف على مصرف صرف زراعي، بقرية السراحنة طريق "سد خميس" التابع لمركز ومدينة سيدي سالم.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، مساء أمس، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع "ف. خ. ا. ا."، البالغ من العمر 70 عاما، على يد أبناء عمومته الشقيقين "عبدالهادي وعزت م. ا. ا."، وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلاف على مصرف صرف زراعي بينهما.

أكدت تحريات الرائد حمدي أبو رية، أن خلافا نشب بينهم بسبب قيام أبناء عمومة المتوفى بنقل مصرف صرف زراعي يمر من أراضيهم الزراعية، واعترض المجني عليه وطالبهم بإرجاع المصرف كما كان حتى لا تتضرر أرضه الزراعية، لكنهم رفضوا، فنشبت مشاجرة بينهم داخل الأرض الزراعية، واستخدم الشقيقين "لوح خشبي" وضرباه عدة مرات على رأسه وجسده حتى غرق في دماءه وسقط أرضا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام للتشريح ومعرفة سبب الوفاة.

تحرر المحضر رقم 12274 إداري مركز سيدى سالم، وأخطرت النيابة التي أصدرت حكمها المتصدر.

وأُلقي القبض عليهما وأمام رئيس المباحث، اعترفا المتهمان أنهما لم يقصدا قتله، بل نشبت مشاجرة بسبب الخلاف على المصرف وتصميمه إرجاعه كما كان عقب نقله لصالح الأراض حتى لا يحدث انسداد يعود على الأرض أثناء زراعتها، وتطورت المشاجرة وكلً منا استخدم العصا والخشب المتواجد بالأرض وفوجئنا بسقوطه فسارعنا لنقله للمستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.