قال عبدالستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن فضائية "الجزيرة" القطرية، والإعلام الغربي يصورون أن المعركة في ليبيا حربا أهلية، مشيرًا إلى أن هذا غير حقيقي.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، أن الجيش الوطني اللييبي هي القوات المسلحة الليبية التي أعيد تكوينها في عام 2014.

وأشار إلى أن الطيران الذي كان يقصف الإرهابيين في مدينة بني غازي، كان طياروه من بني وليد بوسط ليبيا، وهناك آخرون من ترهونة، بغية تحرير شرق البلاد من الإرهاب، بالإضافة إلى قبيلة التبو والزنتان.

وواصل: "إدريس مادي قائد المنطقة العسكرية الغربية من الزنتان، ومن ثم فإنه لا صحة لما يتردد عن أن الجيش الوطني الليبي هي قوات شرق البلاد فقط، عكس ما تنقله الجزيرة ورويترز وغيرهما".

وفي إطار متصل، قال "حتيتة"، إن حكومة الوطني تعتمد على ميليشيات معروفة لدى الجميع، مستنكرًا ما يُجرى تصويره على أنها جيش لكنها ميليشيات.

وأردف: "ميليشيات حكومة الوفاق الوطني تتكون من 3 كتل، هي الزنتان وطرابلس ومصراتة، حيث اقتتلوا على النفوذ على العاصمة طرابلس، ما أدى إلى حرق المطار، وهي أفعال لا تصدر إلا عن ميليشيات، كما أن هناك حرب أخرى نشبت بينهم في عام 2017".