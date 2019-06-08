عبّر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة ومباشرة فى مستوى الطالب المتوسط، وخلت من أى غموض، فى الوقت الذى شهدت فيه بعض اللجان حالات إغماء بين عدد من الطلاب والطالبات، حيث تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل هذه الحالات إلى المستشفيات المختصة للعلاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للاحتفاظ بحقهم فى أداء الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية خلال الدور الثانى.

أمام مدرسة «إسماعيل القبانى»، فى منطقة العباسية بالقاهرة، وأعرب بعضهم لـ«الوطن» عن ارتياحهم لسهولة الأسئلة، وقال «كريم محمد»، طالب بالشعبة العلمية: «امتحان العربى كان سهلاً جداً، وأتوقع أن عدداً كبيراً من الطلاب سيحصلون على درجات مرتفعة»، بينما أشار زميله «محمد ممدوح» إلى أن أسئلة النحو كان بها بعض الصعوبات.

وأصيب الطالب «محمود أحمد عبدالهادى»، بجرح قطعى فى الفم، نتيجة سقوط مروحة السقف عليه أثناء أداء الامتحان داخل لجنة مدرسة «بطرة» الثانوية، وقام محافظ الدقهلية، الدكتور كمال شاروبيم، بزيارته بمستشفى شربين المركزى، للاطمئنان على حالته، حيث قرر تأجيل امتحانه للدور الثانى، على أن تتم معاملته بنفس طريقة امتحانات الدور الأول فى التصحيح.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن وقوع 3 حالات إغماء بين الطالبات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، إحداها فى مدرسة «أحمد لطفى السيد»، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، والثانية فى مدرسة «اللاوندى»، بإدارة أجا التعليمية، والثالثة بمدرسة شربين الثانوية، حيث تم نقل حالتين إلى المستشفيات للعلاج، بينما رفضت الطالبة الثالثة مغادرة الامتحان، وتم إسعافها داخل اللجنة.

وفاة طالبة بجرعة "مسكنات" زائدة فى الشرقية.. وأهالى العريش: الحادث الإرهابى الأخير لم يهز ثقة أبنائنا

وشهدت محافظة الشرقية وفاة طالبة قبل ساعات قليلة من بدء الامتحانات، إثر تناولها جرعة زائدة من الأدوية المسكنة، حيث تلقى مدير الأمن، اللواء جرير مصطفى، إخطاراً يفيد باستقبال مستشفى أبوكبير المركزى الطالبة «أ.م.م»، مقيمة بقرية «هربيط»، جثة هامدة، وبسؤال ذويها أفادوا بأنها كانت تشعر بحالة من التوتر، دفعتها إلى الامتناع عن تناول الطعام، مما أدى إلى شعورها بآلام حادة فى البطن، نتيجة إصابتها بنزيف فى المعدة، وحاولت التخلص من آلامها بتناول كمية من الأدوية المسكنة، ولكنها لفظت أنفاسها أثناء نقلها للمستشفى، وتم إخطار النيابة العامة، التى صرحت بدفن الجثة، بعد ورود تقرير الطبيب الشرعى.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، السيد بسيونى، إن غرفة العمليات بالمديرية تلقت إخطاراً بإصابة أحد الطلاب بحالة إغماء أثناء أداء امتحان اللغة العربية بمجمع مدارس ههيا للغات، وإخطاراً آخر بإصابة أحد المراقبين بمدرسة «جمال عبدالناصر»، التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، بالإغماء، بالإضافة إلى إصابة طالبتين بحالة نفسية سيئة، إحداهما بمدرسة فاقوس الثانوية، والثانية بمدرسة أبوحماد، وأكد مصدر مسئول بالغرفة أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وشهدت محافظة دمياط محاولة لتسريب امتحان اللغة العربية، إلا أن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور السيد سويلم، نفى ما تردد بهذا الشأن، وأكد فى تصريحات لـ«الوطن» أن غرفة العمليات تلقت إخطاراً يفيد بقيام إحدى الطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة بتصوير ورقة الأسئلة، أثناء أدائها الامتحان داخل لجنة مدرسة «أبوبكر الصديق»، بمدينة دمياط الجديدة، بعد مرور أكثر من ساعة ونصف على بدء الامتحان، وأكد أنه يجرى التحقيق فى ظروف وملابسات الواقعة، موضحاً أن التسريب يكون قبل أداء الامتحان وليس بعد ذلك، وأضاف أنه فى حالة ثبوت صحة الواقعة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالبة وحرمانها من استكمال الامتحانات.

وفى شمال سيناء، حرص عدد كبير من أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم إلى مقار لجان الامتحانات، التى شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات الشرطة مدعومة بوحدات من القوات المسلحة، وأكد أولياء الأمور أن الحادث الإرهابى، الذى استهدف كمين «البطل 14»، غرب العريش، صبيحة أول أيام العيد، لم يؤثر على الطلاب، بل على العكس زادهم إصراراً على المذاكرة والجد والاجتهاد.

وفى أسيوط، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، صلاح فتحى، أن غرفة العمليات تلقت إخطاراً يفيد بقيام عدد من الطلاب بتعطيل كاميرات المراقبة داخل مدرستين بمركز البدارى، وتم استدعاء فرق الصيانة لإصلاح الكاميرات، كما تلقت إخطارات أخرى بوقوع عدد من حالات الإغماء بين الطلاب، إحداها بمدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات، والثانية بمدرسة أبنوب الإعدادية، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفيات.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، محمد فاروق أن غرفة العمليات تلقت إخطاراً بإصابة إحدى الطالبات بحالة إغماء أثناء أداء امتحان اللغة العربية بمجمع مدارس مدينة السنطة، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى المركزى للعلاج.

كما تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف إخطاراً بإصابة إحدى الطالبات بالإغماء داخل مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف، وتم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحى، بالإضافة إلى إصابة طالبة أخرى بمغص كلوى، أثناء أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة «السيدة خديجة» بمركز سمسطا، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وأصيبت طالبة بضيق فى التنفس داخل إحدى اللجان بمدينة الخانكة، فى محافظة القليوبية، تم نقلها إلى المستشفى للعلاج، فيما قام عدد من أولياء الأمور بتسلق سور مدرسة «أم المؤمنين» الثانوية للبنات، والتكدس أمام البوابة الحديدية، للاطمئنان على أبنائهم أثناء فترة الراحة بين امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث عبّر معظم الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، وأن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، باستثناء نقطتين فى النحو للطالب المتميز.