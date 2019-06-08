انطلق اليوم الماراثون السنوى لامتحانات الثانوية العامة، بأداء 669 ألفاً و749 طالباً وطالبة، منهم 264 ألفاً و653 طالباً وطالبة فى الشعبة الأدبية، و118 ألفاً و71 طالباً وطالبة فى الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفاً و938 طالباً وطالبة فى الشعبة العلمية (علوم)، لامتحانى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث جاء الامتحان سهلاً، ولم يشهد اليوم الأول عمليات تسريب.

وجاءت الامتحانات على شكل 4 نماذج، تم توزيعها على الطلاب داخل اللجنة الواحدة، بحيث تمت مراعاة عدم حصول الطلاب المتجاورين فى المقاعد على نفس النموذج، كإحدى آليات مكافحة الغش داخل اللجان، وجرت مراعاة أن تكون الأسئلة فى مستوى الطالب ومن الكتاب المدرسى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم اعتماد نماذج العام الحالى على آخر عام مضى دون تغيير.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف، فى بيان، اليوم، صادر عن الوزارة أنها تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، فى إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارتى ساقلتة والبلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، وإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبوتيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

مدير عام الامتحانات: اليوم الأول مر بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات

وتابعت أنه فى كفر الشيخ قام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفى العشرى الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب (ط. ر. ع) و(ع. م. ع) و(غ. م. أ. م) وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، بدء خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية بدأ عملها اليوم لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم.

وأدى 51887 طالباً بالقسم العلمى بالثانوية الأزهرية، اليوم، امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية، فيما أدى 103067 طالباً فى القسم الأدبى امتحان القرآن والحديث.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، معهد فتيات الكويت الثانوى النموذجى بالقطامية، واطمأن على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتى (القرآن والحديث)، والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، خاصة منع دخول أى أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان، مشدداً على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.