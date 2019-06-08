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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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"اقفل الشباك والتليفون".. حلول للتغلب على صعوبات النوم

"اقفل الشباك والتليفون".. حلول للتغلب على صعوبات النوم

اعتماد تنسيق القبول بمدارس الغربية الثانوية الخاصة بحد أدنى 165 درجة

اعتماد تنسيق القبول بمدارس الغربية الثانوية الخاصة بحد أدنى 165 درجة

رفع 283 حالة إشغال من شوارع البحيرة

رفع 283 حالة إشغال من شوارع البحيرة

"التعليم" توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة في أثناء الامتحان

"التعليم" توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة في أثناء الامتحان

نشأت الديهي: السيسي له الفضل في إصلاح العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا

نشأت الديهي: السيسي له الفضل في إصلاح العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا

محافظ القليوبية يوجه بإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية قبل 12 يونيو

محافظ القليوبية يوجه بإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية قبل 12 يونيو

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كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

في أول يوم امتحانات ثانوية.. تسريب الأسئلة وسقوط مروحة على رأس طالب

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

تمثل مصر بـ"القائد الأفريقي".. هبة احترفت شؤون القارة من "شباب العالم"

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

بالفيديو| أرملة محمد نجم في عزائه: "والله ما هسيب حقه".. والأسرة توضح

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