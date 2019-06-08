ذكر مصدر عسكرى، اليوم، أن الجيش الوطنى الليبى بدأ عملية الزحف على محور طريق المطار فى العاصمة «طرابلس»، ضمن عملية بدأها فى 4 أبريل المنصرم لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات والفصائل الإرهابية. وقال المصدر إن «قوات الجيش دمرت 3 آليات للميليشيات وأجبرتها على التراجع، فيما تجرى حالياً عملية إزالة السواتر الترابية التى أقامتها التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق». وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور فى المنطقة، وتستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم ملحوظ للجيش الليبى. وأعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى، اليوم، أن قوات الجيش تتقدم وتحكم السيطرة على مواقع وتمركزات لقوات «الوفاق» فى «طرابلس»، بعد تكبيدها خسائر فى الأرواح والعتاد.

السيطرة على مواقع لقوات "الوفاق".. ونائب برلمانى: إيطاليا طلبت من "السراج" مغادرة ليبيا

من جهته، كشف قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادى، اليوم، عن تقدم وحدات الجيش بعد الضربات الأخيرة للسلاح الجوى. وقال، فى تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إنه تم استنزاف مسلحى الميليشيات خلال هذه الفترة وتدمير قوتهم الحقيقية على أرض الواقع. وقال «مادى» إن الميليشيات تحاول الآن الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأماكن التى تسيطر عليها للخروج بحل أو حوار سلمى نتيجة استنزافها من قبل القوات المسلحة. وعن أنباء محاولة أطراف من المسلحين التواصل مع القوات المسلحة قال اللواء «مادى»: «من يبحث عن الضمانات والحوار هى مصراتة، عن طريق اتصال قياداتها مع العديد من الأطراف».

وقال عضو مجلس النواب الليبى سعد إمغيب إن هناك تواصلاً جديداً غير معلن بين السلطات الإيطالية ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فائز السراج، بحسب ما نقلت اليوم قناة «218» الليبية. وأضاف أن السلطات الإيطالية طلبت من «السراج» مغادرة «طرابلس» فى أسرع وقت ممكن.