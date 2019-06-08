أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الدقهلية، اليوم، بعد اصطدامها بالحائط الخرساني، على طريق "طلخا – دمياط" الرئيسي.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بانقلاب سيارة على طريق شربين أمام مصانع "عقل".

انتقلت سيارة الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين في السيارة رقم "د ي ج 5649" وجري نقلهما إلي مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

وتبين أن الحادث نتيجة السرعة المفرطة والاصطدام بالحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين علي طريق طلخا دمياط.

وتولت رئاسة مركز ومدينة طلخا رفع السيارة من نهر الطريق وعودة حركة المرور علي الطريق الي طبيعتها.