تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود في الهيش والحشائش الجافة الموجودة خلف نادي أبوالهول، والبعيدة تماما عن منطقة آثار الهرم.

وأكد أشرف محيي مدير عام آثار الهرم، أن المنطقة الأثرية آمنة ولم يلحق بها أي خسائر أو أضرار نتيجة الحريق.