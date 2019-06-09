قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن إدارة أوقاف الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة، حررت المحضر رقم 1950 لسنة 2019م ضد المدعو "حسين مصطفى حسين محمد" لأدائه درسا بأحد المساجد بمنطقة الزاوية دون تصريح، وتم تكليف الشؤون القانونية بالوزارة بمتابعة إحالة المحضر المذكور إلى النيابة.

وأحالت الوزارة جميع العاملين بالمسجد المذكور إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، لتقصيرهم في منع المذكور من أداء الدرس، وأكدت الوزارة منع المذكور المحرر ضده المحضر من صعود المنبر أو أداء أي دروس أو إمامة الناس بالمساجد على مستوى الجمهورية، مع تكليف إدارة الزاوية التي وقعت المخالفة في نطاقها بأخذ علم جميع العاملين بالمساجد بها بذلك.