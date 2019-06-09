صابرين تدعو بالشفاء لشريف مدكور على الهواء.. ويرد: "ميرسي يا أصيلة"

وجهت الفنانة صابرين، رسالة حب وأمنيات بالشفاء العاجل للإعلامي شريف مدكور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "EXTRA NEWS"، أثناء استضافة البرنامج مدكور في أول ظهور إعلامي له، عقب إجرائه عملية جراحية للعلاج من سرطان القولون.

وقالت "صابرين": "ألف الف حمد لله على سلامتك يا شريف، بجد إنت حد وطني وبتحب مصر جدًا، دي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الناس تلتف حواليك، أنا سعيدة إنك ظهرت على التليفزيون ونورت الشاشة تاني، ربنا يبعد عنك كل شر".

ورد مدكور، معبرًا عن سعادته بهذه المكالمة، قائلًا :" ميرسي جدًا يا أصيلة".