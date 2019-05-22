قالت الفنانة صابرين، إنها اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "صابرين"، أنها بعد مرور فترة من اعتزالها الفن عادت مرة اخرى وتراجعت عن القرار ، "حسيت إني بتنفس فن، أنا بمثل وأنا عندي 5 سنوات، والعائلة كلها فنانة"، موضحة أن عائلتها فنية أبًا عن جد.

وتابعت: "لما بعدت شوية عن الفن حسيت إني مش طبيعية، زي ما بيقولوا الفاضي يعمل قاضي، أنا خدت قرار مش قده".