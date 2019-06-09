بالفيديو| أرملة شهيد: اندهشت من تعلُّق ابنتي بالرئيس السيسي

قالت الدكتورة نجاة عبدالحميد، والدة الطفلة لارين، وأرملة الشهيد النقيب عبدالقادر مجدي، إن ابنتها كانت مصرة على البقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفاله بعيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة: "اندهشت من اللي ابنتي عملته، هي متعلقة بيا وبس".

وقالت الطفلة "لارين" خلال استضافتها مع والدتها ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية ON E، عندما سألت عن سبب تعلقها بالرئيس السيسي قالت "دا بابا"، موضحة أن رد ابنتها عليها أسعدها وسبب لها وجعا شديدا بسبب فقدان الطلفة لوالدها، مؤكدة أن اهتمام الرئيس بأبناء الشهداء رفع من معنوياتهم بشكل كبير وبصورة غير مباشرة.