احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك اليوم، مع أهالي الشهداء، بعد تأدية صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ثم اتجه السيسي إلى مركز المنارة للاحتفال مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، وأهدى أبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعابا، ثم جلس لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

وللرئيس السيسي العديد من المواقف الإنسانية منذ توليه الرئاسة، فبين الفعاليات والمواقف التلقائية التي تقابله مع المواطنين المصريين وحتى الأجانب، ومن أبرز المواقف الإنسانية للرئيس:

احتضان ابن الشهيد في احتفالية عيد الشرطة 2018

خلال احتفال الشرطة بعيدها الـ66 في يناير 2018، وخلال تكريم السيسي زوجة أحد الشهداء ونجله، هرول الطفل الصغير متجها للسيسي واحتضنه، فحمله الرئيس على كتفه، وقبّل رأسه وأعطاه الدرع.

يقود الكرسي المتحرك لإحدى المكرمات في منتدى شباب العالم 2018

قاد السيسي الكرسي المتحرك لإحدى المكرمات الأفريقيات خلال تكريم النماذج الشبابية الناجحة والمؤثرة حول العالم، والمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، لتوصيلها إلى باب القاعة التي تشهد حفل ختام المنتدى.

ديسمبر 2018

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي حلم السيدة "نحمده"، سائقة ميكروباص في العاصمة الإدارية، بشراء ميكروباص خاص بها، موجها التحية والتقدير لها.

وتابع: "مبروك عليكي يا ست نحمدو على العربية الجديدة، ويجعلها ربنا خير ليكي، وده تعب وشقى 8 سنين، وربنا يعد كل شخص يعمل ويخلص برزقه، ولقائنا اليوم كان رزقك اللي ربنا كتبه، وما حدث اليوم يظهر عزة وحياء الست المصرية".

24 يناير 2017

وخلال احتفالية عيد الشرطة الـ65، في 24 يناير 2017، في مقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، الذي حضره عدد من أبناء الشهداء، لتكريمهم ومنحهم أوسمة، تقديرا لدور آبائهم، وحمل السيسي نجل الرائد الشهيد محمد عادل السولية، الرضيع، وقبّله والتقط معه صورة تذكارية، كما احتضن وداعب ابن الشهيد محمد فتحي الزملوط.

23 يناير 2016

وفي احتفالية عيد الشرطة الـ64، يوم 23 يناير 2016، حمل السيسي عددا من أبناء شهداء الشرطة، خلال منحهم أوسمة بالاحتفالية، بينهم الطفل الرضيع ابن الشهيد الرائد محمد أمين الحبشي، وسط بكاء والدته.

فتاة العربة

التقى السيسي منى السيد أو "فتاة العربة"، التي اشتهرت من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجر عربة مليئة بـ"كراتين" لبحث حل مشكلتها، بعد أنّ تابع حالتها في برنامج "كل يوم" عبر شاشة إم بي سي مصر، لتقول: "السيسي جاب لي عربية تمناية، ربنا يخليه".

مقابلته السيدة "صيصة"

اهتم السيسي بأنّ يقابل السيدة "صيصة" مقابلة شخصية وهي صاحبة لقب الأم المثالية في الصعيد، ونالت "صيصة" شهرتها لأنّها سيدة عاشت على في زي رجل طيلة 42 عامًا لتربي أبنائها وتراعي أسرتها.

زيارة فتاة التحرير

تعد من أوائل مواقف السيسي الإنسانية، إذ زار في بداية حكمه الفتاة التي تعرضت للاعتداء في ميدان التحرير، في أثناء الاحتفال بتنصيبه رئيسًا، واعتذر منها "متزعليش حقك علينا".

والزيارة التي أتت بعد نحو أسبوع من فوزه بالمنصب الرئاسي، كانت تحمل معان أخرى ورسائل لكل السيدات المصريات، فبعد أنّ اعتذر لها قال السيسي: "بعتذرلك وكدولة لن نسمح بده تاني، ولينا إجراءات في منتهى الحسم، وجاي أقولك ولكل ست مصرية أنا آسف، بعتذرلكم كلكم، سامحوني".