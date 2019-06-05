بالفيديو| الرئيس السيسي يشارك أبناء الشهداء الصلاة والاحتفال عيد الفطر

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، متوسطا أبناء شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وحضر الصلاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأت شعائر الصلاة بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي وبدأ بعدها المصلون التكبير بتكبيرات العيد، فيما أمّ المصلين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وألقى علام خطبة تحدث خلالها عن الصوم وعمارة القلب وأنه العضو الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، لافتًا إلى أن الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا بفضل بعض التجار المسلمين مسالمين.

وأضاف علام أنه حق لنا أن نفخر بجيشنا، معددًا بطولات الجيش والشرطة وآخرها الحرب على الإرهاب التي انتصرنا فيها، لافتًا إلى استمرار عطاء الجيش والشرطة.

وطالب علام أن نفرح بإنجازاتنا وبشبكة الطرق التي لم تكن قبل ذلك في تاريخ مصر ونفرح بقناة السويس بكل منجز تم بناؤه بأيد مصرية، على حسب تعبيره.

وأكد علام أن من علامات قبول صيام شهر رمضان هو انتظار صيام رمضان العام المقبل، داعيًا الله بالتوفيق لقيادتنا ولكل المؤسسات المصرية وأن يسدل الله الأمن والأمان على مصر وكل بلاد المسلمين.

وبعد انتهاء صلاة العيد، توجه الرئيس السيسي إلى مركز المنارة للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، حيث كان مجهز في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات، هدايا ألعاب لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجلس الرئيس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

وبدأ احتفال عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بعرض لفريق جلهوم للجمباز التابع لوزارة الشباب والرياضة، وقدم الفنان تامر حسني 3 فقرات ضمن الاحتفال، كما شارك الفنان الكوميدي أكرم حسني والفنان علي ربيع في الغناء مع الفنان تامر حسني في أغنيته "تدور الدنيا بينا" وتفاعل معهم أبناء وأسر الشهداء.

وكرم الرئيس السيسي، عددا من أسر الشهداء والمصابين وأبناء مصر من ذوي الهمم، وذلك على هامش احتفال عيد الفطر المبارك المقام بمركز المنارة للمؤتمرات،

وكرم الرئيس اسم الشهيد الرائد رامي عبدالمنعم الجوهري وتسلم التكريم زوجته وابنه آسر رامي، والنقيب عبدالقادر مجدي محمد رمضان وتسلم التكريم زوجته وابنته لارين عبدالقادر مجدي.

وفي لقطة إنسانية من الرئيس، حمل الرئيس لارين ابنة الشهيد وذهب بها للمقعد المخصص لها ورفضت النزول وحملها الرئيس وصعد بها للمنصة مرة أخرى، وحملها على يده أثناء تكريم باقي الشهداء، ورفضت لارين الذهاب لوالدتها أكثر من مرة وأصرت على البقاء مع الرئيس السيسي الذي حملها إلى الطاولة الخاصة به وأجلسها على قدمه استعدادًا لتناول طعام الإفطار.

وكرم الرئيس السيسي اسم الشهيد رقيب صبري محمد أحمد حسين، واسم الشهيد الرقيب أحمد حبيب علي أحمد، واسم المقدم مصطفى عبيد محمود سالم، واسم الشهيد رائد ماجد أحمد عبدالرازق محمد، واسم الشهيد أمين شرطة محمد نعيم رمضان حسن.

كما كرم الرئيس عددا من الأيتام وذوي الهمم منهم الطفل أيمن محسن علي أحمد والطفل مهند علاء الدين محمد إبراهيم.

وانتقل بعد ذلك الرئيس السيسي لساحة الألعاب، ليشارك الأطفال الاحتفال، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الشهداء في بعض الألعاب، كما قام بالرسم والتلوين على وجه بنات الشهداء.

وتوسط الرئيس السيسي الأطفال أبناء الشهداء، والتقط الصور التذكارية معهم، كما وزع بعض الألعاب عليهم.

ووزع الرئيس عبدالفتاح السيسي وجبات الطعام على الأطفال، وبعض الحلوى عليهم، ثم غادر الرئيس السيسي مقر الاحتفالية، على أن يستكمل الأطفال أبناء الشهداء الاحتفالية بمركز المنارة.