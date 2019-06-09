منتج "ولد الغلابة": محمد سامي مخرج سابق عصره.. وكريم عفيفي اكتشاف

قال صادق الصباح، منتج مسلسل "ولد الغلابة"، إن أبطال المسلسل قدموا مجهودات كبيرة حتى يخرج العمل في ذلك الشكل الذي أعجب كثيراً من المتابعين.

واعتبر "الصباح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر" أن محمد سامي "مخرج سابق عصره"، موضحًا أنه مَن رشح الفنانة مي عمر في التحضيرات الخاصة بالمسلسل و "سامي زوجها كان محرج.. دي الزهرة بتاعتنا".

وأكد المنتج أن كريم عفيفي يعتبر اكتشافاً بالفعل واندهش في البداية من ترشيح المخرج محمد سامي له، بينما أكد له بأنه سيكون مفاجأة، وسعد كثيرًا بدور الفنان أحمد زاهر "المحامي لبة" وأوضح أنه من الممكن أن يظهر منفردًا في أحد الأعمال من قوة الدور الذي لعبه بالمسلسل.