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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بالنزول المستمر بمحيط لجان الثانوية

محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بالنزول المستمر بمحيط لجان الثانوية

وزير التعليم الكويتي ينفي تعاطي المعلمين المخدرات داخل المدارس

وزير التعليم الكويتي ينفي تعاطي المعلمين المخدرات داخل المدارس

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

منتج "ولد الغلابة": محمد سامي مخرج سابق عصره.. وكريم عفيفي اكتشاف

منتج "ولد الغلابة": محمد سامي مخرج سابق عصره.. وكريم عفيفي اكتشاف

جمارك بورسعيد.. الإفراج عن سيارات بـأكثر من 658 مليون جنيه

جمارك بورسعيد.. الإفراج عن سيارات بـأكثر من 658 مليون جنيه

18 ألف فنزويلي يفرون إلى كولومبيا في يوم واحد

18 ألف فنزويلي يفرون إلى كولومبيا في يوم واحد

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محمد سامي يكشف أسباب اختياره إنجي المقدم لـ"صفية" في "ولد الغلابة"

محمد سامي يكشف أسباب اختياره إنجي المقدم لـ"صفية" في "ولد الغلابة"

صور| كنيسة "ساجرادا فاميليا".. تحفة غاودي تنتصر على بيروقراطية 137 سنة

صور| كنيسة "ساجرادا فاميليا".. تحفة غاودي تنتصر على بيروقراطية 137 سنة

بالفيديو| أحمد السقا يؤدي 11 "عدة ضغط" على الهواء

بالفيديو| أحمد السقا يؤدي 11 "عدة ضغط" على الهواء

كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

كأس العالم والعيد.. طلبة الثانوية محرومون من المتعة للعام الثاني

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

فيديو| رحلة محمد سعد من نجم الشباك إلى تذيل قائمة الإيرادات

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

بالفيديو| "شيخ الحارة" يرد على اتهامه بالتسبب في وفاة محمد نجم

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