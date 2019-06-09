والدة السقا: مشهد في "ولد الغلابة" أبكاني.. شعرت أن "أحمد" يتحدث لي

أشادت نادية السروجي، والدة الفنان أحمد السقا، بمسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان، قائلة: "المسلسل عجبني كلهم عجبوني وكلهم عباقرة، ومحمد سامي مخرج هايل".

وأضافت "السروجي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر": "بكيت في مشهد وفاة صفاء الطوخي، وقلت لأحمد إنني شعرت أنه كان يتحدث إليّ وقتها".

وتابع: "بخاف عليه جدًا لحد دلوقتي، وبتفرج زيي زي الجمهور، ومعرفش إيه المسلسل ولا إيه حكايته، ومسألتهوش لو كان هيقتل مي ولا لأ؟".

أما أحمد السقا، فشعر بالخجل من كلام والدته على الهواء، واستخدم "منديلاً"، مسح به وجهه، وقال: "أنا جبت ميّة من كل حتة".