تجري الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، زيارة إلى محافظة بورسعيد تبدأ صباح اليوم الأحد ولمدة يومين؛ لمتابعة التحهيزات الجارية للمنشآت الطبيّة الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه في يوليو.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ زيارة زايد تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية إلى بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، مؤكداً أن الوزيرة من المقرر أن تكثف زياراتها إلى المحافظة خلال الفترة المقبلة لحين إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف مجاهد- وفق بيان صحفي، اليوم، إنَّ الوزيرة ستستهل زيارتها بلقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمناقشة آخر المستجدات للمنظومة الجديدة، كما من المقرر أن تتفقد عدداً من وحدات طب الأسرة والتى تعتبر هي نواة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات، كما من المقرر أيضا أن تعقد اجتماعا موسعا بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.