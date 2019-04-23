قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قابل كل الأطراف المسؤولة عن منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، مشيرًا إلى أنه تأكد أن الامور تسير بالشكل الصحيح، وأن النظام سيكون جاهزًا للتطبيق خلال فترة تتراوح ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الشعب المصري كان يحلم بمنظومة تأمين شاملة كل المصريين، لافتًا إلى أن المنظومة التي ستُطبق ستكون إلكترونية، حيث يستطيع المواطن تلقي العلاج من خلال كارت مسجل عليه كل بياناته، ومن ثم يكون الطبيب أكثر قدرة على توصيف العلاج وتوصيف الحالة بشكل أكثر منهجية.