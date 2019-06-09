تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، وفاة عامل، يبلغ من العمر 32 عامًا، ومقيم بمنطقة الرأس السوداء بدائرة القسم، إثر إصابته بكسر في الجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين أنه حال إزالة "موظفي حي أول المنتزه" شدة خشبية بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم "دون إخطار مسبق للجهات الأمنية"، وعقب تحميلهم لبعض مستلزمات البناء "كمية من الخشب والحديد" أعلى سيارة نقل تابعة لمقاول الهدم التابع للحي تدخل المجني عليه، والذي تربطه صلة قرابة بمالك العقار لمناصرته، ومنع السيارة من التحرك فاصطدمت به السيارة، مما أدى لوفاته وهرب بها سائقها.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم "عامل، سائق السيارة مُسجل جنائي، ومقاول الهدم" وجميعهم مُقيمين بالإسكندرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر الأول أنه حال تواجده أعلى السيارة رفقة مستلزمات البناء صعد إليه المجني عليه لمنع السيارة من التحرك، فحدثت مشادة كلامية بينهما اعتدى على إثرها المجني عليه بعتلة حديدية على رأسه ففقد وعيه، وسقط أسفل عجلات السيارة فحدثت إصابته التي أودت بحياته، وأيد ذلك الثاني والثالث، وأرشدوا عن السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.