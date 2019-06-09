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انطلاق مارثون الثانوية العامة

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عاجل| إطلاق نار في مسيرة للمثليين بواشنطن وسقوط مصابين

عاجل| إطلاق نار في مسيرة للمثليين بواشنطن وسقوط مصابين

"زراعة دمياط" توريد 22553 طن قمح لشون المحافظة

"زراعة دمياط" توريد 22553 طن قمح لشون المحافظة

"الناس للناس".. مبادرة مساعدة وتوعية: "الخير مش فلوس بس"

"الناس للناس".. مبادرة مساعدة وتوعية: "الخير مش فلوس بس"

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد عبدالله عز الدولة في البلينا

محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد عبدالله عز الدولة في البلينا

تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة بمواني البحر الأحمر

تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة بمواني البحر الأحمر

"التضامن" تبدأ تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم

"التضامن" تبدأ تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية اليوم

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"الناس للناس".. مبادرة مساعدة وتوعية: "الخير مش فلوس بس"

"الناس للناس".. مبادرة مساعدة وتوعية: "الخير مش فلوس بس"

نصيحة أوائل «الثانوية»: خلى عندك ثبات انفعالى

نصيحة أوائل «الثانوية»: خلى عندك ثبات انفعالى

مهرجانات وأنشطة للأطفال خلال الإجازة: بأسعار رمزية وببلاش

مهرجانات وأنشطة للأطفال خلال الإجازة: بأسعار رمزية وببلاش

أطول دورة رمضانية: بدأت فى شعبان وانتهت فى شوال

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مصطفى «ساقط قيد».. والمهنة «مغنى شعبى بالمايوه»

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