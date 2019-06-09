أتمّ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، صلوات رسامة الأنبا متاؤس أسقفا ورئيسا لدير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، بمشاركة 100 من مطارنة وأساقفة الكنيسة.

والأنبا متاؤس هو متاؤس الإخميمي، الراهب في دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي بإخميم، واعترف به المجمع المقدس قبل أكثر من 30 عاما، ويضم أكثر من 50 راهبا.

والأسقف الجديد هو أول أسقف ورئيس لهذا الدير، وهو خريج كلية التربية قسم الطبيعة والكيمياء، ودخل الدير في العام 1992، وترهبن في العام 2004، وحصل على الكهنوت في 2007، وهو يدبر حال الدير وله من العمر 56 عاما.

واحتفظ الأسقف الجديد باسم "ووجّه البابا تواضروس خلال قداس السيامة، الشكر إلى الأنبا مارقوريوس أسقف جرجا الذي تولي الإشراف على الدير فترة طويلة من أجل تدبير الحياة الرهبانية.