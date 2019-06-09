محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد عبدالله عز الدولة في البلينا

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند عبدالله عز الدولة عبد الجليل من أبناء سوهاج، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي على كمين "البطل" في شمال سيناء، بمقر العائلة في مسقط رأسه بمركز البلينا.

ورافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمقدم محمد سامي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن خالص التعازي والمواساة لوالد الشهيد ولأسرته، متمنيا من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وأن جموع الشعب المصري يقفون خلف رجال الشرطة والقوات المسلحة في حربهم ضد الإرهاب.