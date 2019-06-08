محافظ أسيوط يعزي أسرة شهيد "حادث العريش" أبانوب مرزوق في منفلوط

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل المجند أبانوب ناجح مرزق عطية، الذي استشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش في شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض رجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك بالسرادق المقام بمسقط رأسه بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية.

رافق المحافظ، خلال تقديم واجب العزاء، المقدم محمود صبحي نائب المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد الأمين وكيل مديرية أوقاف أسيوط، ولفيف من ائمة الأوقاف ورجال الدين المسيحي ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز.

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد، وإطلاق اسمه على أحد مدارس مركز القوصية، تخليداً لذكراه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ مصر شعبا وجيشا وقيادة.