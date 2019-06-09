التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في ديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية في بورسعي، وهي أولى المحافظات التي تشهد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه في يوليو المقبل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اللقاء تناول آخر المستجدات والأعمال والتجهيزات الجارية بجميع الوحدات والمستشفيات المقرر تطبيق المنظومة بها، كما شهد اللقاء استعراض الخطط التدريبية للفرق الطبية.

وأضاف مجاهد أنّ وزيرة الصحة أكدت خلال لقائها، أنّها موجودة في محافظة بورسعيد بصفة أسبوعية، لمتابعة سير التجهيزات أولا بأول، للوصول إلى أفضل النتائج وفقا لأعلى معايير الجودة، مشيرا إلى أنّ وزيرة الصحة قسمت المحافظة إلى 4 مناطق، في كل منطقة عدد من وحدات طب الأسرة والمستشفيات، ومن المقرر أنّ تتفقد اليوم المنطقة الأولى بما تضمها من مستشفيات ووحدات صحية.