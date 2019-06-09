التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظيره الروسي كونستانتين نوسكوف، على هامش فعاليات اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي جرى الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الروسي إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والشركات الروسية في مارس الماضي.

وجرى تأكيد، خلال اللقاء، دعم أوجه التعاون في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية الروسية الكبرى في إطار مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" في البرامج التدريبية المتخصصة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال الأمن السيبراني من خلال دراسة إمكانية إنشاء مركز تميز للأمن السيبراني في مصر بتمويل مشترك لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية.

ورحب الدكتور عمرو طلعت بالدعوة الموجهة له من نظيره الروسي لزيارة موسكو خلال الفترة المقبلة للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسي.

وفي سياق متصل، قام الدكتور عمرو طلعت مع الوزراء المشاركين في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي بجولة بالمعرض المقام على هامش الاجتماع، وجرى الاطلاع على أحدث نماذج من تطبيقات الجيل الخامس مثل الجراحة عن بعد وكذلك الاطلاع على طرق الترجمة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

كما زار الوزير شركة Cyber dyne المتخصصة في أجهزة الروبوت وتجهيزات الأجهزة التعويضية، كما زار وكالة الفضاء اليابانية Jaxa، واطلع على مساهمة اليابان في المحطة الدولية الفضائية.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان عقد عددا من اللقاءات خلال يومي 6 و7 يونيو مع قيادات من الجانب الياباني تشمل مسئولين حكوميين، وممثلي الشركات والجهات الأكاديمية بهدف إقامة شراكات فاعلة مع الجانب الياباني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شارك على مدار يومين في اجتماعات مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي.