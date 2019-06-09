قال المهندس سمير عبداللطيف، مدير الإدارة الزراعية بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه تم القضاء تماما على تجمعات وأسراب الجراد بمناطق درب الأربعين والثمانين جنوب باريس، التي وصلت من السودان خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف "سمير"، أنه جرى التنسيق مع قاعدة مكافحة الجراد وجرى توفير المبيدات اللازمة للمقاومة الفورية، وتم التخلص من بؤر الإصابة، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات بمقر الإدارة لتلقي أي بلاغات من المشرفين الزراعيين أو المزارعين عند ظهور أي بؤر جديدة أو تجمعات أخرى من هذا الجراد المحلي.

وأوضح أن هذا النوع من الجراد جاء من السودان، نظرا لارتفاع درجة الحرارة وشدة الرياح في تلك المناطق، فاتجهت شمالا بحثا عن المناطق الزراعية.