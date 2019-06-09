أعرب المخرج يسري نصرالله، عن رغبته في دعوة رجال الأعمال والراغبين في المساعدة، لتقديم يد العون لأسرة الشاعر نجيب سرور، للمساهمة في علاج شهدي نجيب سرور الذي يتلقى العلاج من مرض سرطان الرئة بأحد مستشفيات الهند.

وتحدّث نصرالله لـ"الوطن" عن تجربة شهدي نجيب سرور معه في فيلم "سرقات صيفية" إنتاج 1998، قائلا: "وقتها عملت الفيلم بوجوه جديدة، من خلال عمل اختبارات للشباب المتقدم للمشاركة، ولقيت إنّ شهدى أنسب واحد للدور، هو يتمتع بوسامة عالية، وشاب مثقف جدا، وأجاد دوره في الفيلم".

وزاد المخرج: "شهدي كان فنان جميل رغم أنّه عمل في الفيلم بروح الهاوي، فلم يكن يسعى لاحتراف الفن لانشغاله بمجاله الأساسي في علوم التكنولوجيا وتصميم وتطوير مواقع الإنترنت.