برلماني يشيد بحملة تنشيط السياحة: ستجذب الأشقاء بالخليج

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بخطة وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وإطلاقها حملة دعائية لمصر تمتد على مدار الصيف في دول الخليج العربي، في ضوء استراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر حيث يمثل السوق العربي نحو 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأعرب حساسين، في بيان اليوم، عن ثقته في أن هذه الحملة ستحقق أهدافها في جذب السياح من الأشقاء بدول الخليج لمصر خصوصًا أنها تتضمن لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وفي المملكة العربية السعودية، حيث تُعرض في أكثر الأماكن مشاهدة.