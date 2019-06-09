لا يذكر تفاصيل لقاءتهم القصيرة، أو تقبيل قدمه قبل ساعات من رحيله، أو المكانة التي احتلها في قلبه منذ الصراخات الأولى التي أطلقها في عالمه الجديد، ولكنه يذكر الساعات التي جلست والدته تحدثه عنه، يرى الشبه يرسم ملامحه فيطل على جزء من جده كل يوم عندما ينظر في المرآة صباحا، ليظل الحفيد آدهم هو الامتداد الوحيد للفنان الراحل رشدي أباظة، بعد رحيل ابنته الوحيدة قسمت.

تزوجت قسمت في بداية حياتها من الفنان أحمد دياب قبل دخوله الوسط الفني، وأنجبت منه نجلها الوحيد "أدهم"، عام 1980، ولكن الزواج انتهى بالانفصال، حاليا "أدهم" متزوج ويعيش خارج مصر ولديه ابنة تدعى "مايا".

"ابني أدهم نسخة من والدي"، قالتها قسمت أباظة في حوار سابق لـ"الوطن"، موضحة أن والدها حرص على تقبيل قدم نجلها "أدهم" في ليلة وفاته، الذي كان يبلغ وقتها مع العمر 3 أشهر فقط.