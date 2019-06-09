أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، فتح باب قبول التلاميذ بالصف الأول الابتدائي اعتبارًا من 15يونيو حتى 31 يوليو 2019 من الحلقة الأولى من التعليم الأساسى للعام الدارسى 2019/2020م، تنفيذاً للقرار الوزاري لسنة 1989 والأحكام المرفقه به بشأن قواعد الإلتحاق بمدارس التربية والتعليم والمادة رقم (15) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981م بشأن عدم النزول بالسن عن ست سنوات إلا بقرار من السلطة المختصة وفقاً للكثافات.

وأشار المحافظ إلى أن يتم قبول جميع طلبات الإلتحاق بالصف الأول الإبتدائى لمن يبلغون سن السادسة ولا يجوز النزول عن هذا السن وبذلك يقبل الأطفال بالصف الأول الابتدائي الذين تقع أعمارهم بين السادسة والتاسعة بالترتيب التنازلى طبقاً لسعة الفصل بحيث لا تتعدى الزيادة فى كثافة الفصل الواحد عن 20% عن الكثافة المقررة طبقاً للقرار الوزارى رقم (148) لسنة 2000م، ويتم حساب سن القبول في أول أكتوبر 2019، بحيث يتم التسجيل الإلكترونى من 1/6 وحتى 31 يوليو المقبل.

وأوضح وكيل التعليم، أن مدير المدرسة ووكيل شؤون الطلبة والمسؤول الإداري لشؤون الطلبة هم المسئولين عن تحديد الأعداد المسموح بقبولها بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020م، على أن توقع لجنة القبول بالعلم على ذلك.

كما تتولى لجنة التنسيق المشكلة، برئاسة وكيل شئون الطلبة بترتيب التلاميذ المتقدمين تنازلياً حسب السن من الأكبر إلى الأصغر بحيث تكون أولوية القبول للتلاميذ أعمار ست سنوات أو أكثر "المتقدمون من داخل المدرسة والمقيدون برياض الأطفال وقضوا عامين بها" والمتقدمون من خارج المدرسة الأكبر سنًا مع مراعاة المربع السكني.

كما استشهد أنه في حالة وجود أماكن خالية بالمدرسة، وبعد أخذ جميع الملزمين المتقدمين للمدرسة يرتب صغار السن الذين قضوا عامين برياض أطفال المدرسة نفسها تنازلياً من الأكبر إلى الأصغر حتى استكمال وشغل جميع الأماكن الخالية بالمدرسة على أن لا يقل السن عن خمس سنوات ونصف في أول أكتوبر 2019.

بينما في حالة استكمال الكثافة المقررة قانونياً لكل فصل ويوجد أعداد من رياض الأطفال صغار سن وقضوا عامين بالمدرسة وليس لهم مكان بها يتم إخطار التعليم الابتدائي لتوزيعهم على أقرب مكان متاح تسمح فيه الكثافة باستعابهم أما إذا تبقى تلاميذ من المتقدمين إلى المدرسة من الخارج من الملزم قبولهم ولا تسمح الكثافة باستيعابهم يتم ترتيبهم فى كشوف تنازليًا من الأكبر سنًا إلى الأصغر سنًا، بحيث يقوم التعليم الابتدائي في توزيعهم بحسب المربع السكني والكثافة المتاحة.

من جهته؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بإعلان كشوف المقبولين بكل مدرسة وكذلك كشوف أسماء الذين تقدموا وتم توزيعهم على مدارس أخرى مجاورة فى أماكن ظاهرة، على أن تتضمن الكشوف القواعد الحاكمة للقبول والتوزيع التى تم التنسيق على أساسها وذلك فى شفافية تامة وحيادية، وتعلن هذه الكشوف فى موعد أقصاه 5 أغسطس 2019، ثم يحول جميع التلاميذ المقبولين للكشف الطبى للتأكد من لياقتهم الصحية.

ويشترط تقديم أصل شهادة الميلاد عند التقدم للإلتحاق بالصف الأول الإبتدائى. أما بالنسبة للتلميذ الذى لايحمل رقماً قومياً يتقدم ولى أمره ببياناته "الاسم – تاريخ الميلاد - اسم الأب ورقمه القومي – اسم الأم رباعيًا ورقمها القومي" ويقوم مسؤول المدرسة بالاستدلال على الرقم القومى من خلال التطبيق المعد لذلك، كما تقوم المدرسة بتسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين إليها عبر قاعدة البيانات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية بالوزارة "استمارة التقدم للصف الأول الابتدائي".

كما أكد محافظ الغربية أهمية عمل تنسيق بين المدارس ذات الكثافة العالية والمنخفضة وفق خريطة المدارس والكثافات السكانية موجهًا وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض تقرير مفصل نهائي عن كثافة الطلاب بجميع فصول المحافظة قبل إعلان قبول الطلاب، للتأكد من تحقيق التوازن بين عدد الطلاب والفصول المتاحة وتقليل ظاهرة تكدس الفصول، وذلك لضمان توفير مناخ تعليمى متميز يساعد الطلبة على التفوق والتميز.