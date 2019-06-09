الجنايات تستمع لشاهد على اغتيال أمين شرطة في قضية "خلية الوراق"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، لشهادة عامل، فى واقعة استشهاد أمين شرطة بالوراق عام 2015، وذلك خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين فى قضية "خلية الوراق".

وقال الشاهد، إن المجنى عليهما "عمرو" أمين شرطة، و"ياسر" بائع، كانا صديقيه، واعتادوا لعب كرة القدم، في مركز شباب بالوراق.

وتابع الشاهد حديثه مشيرا إلى يوم الحادث 14 مايو 2015، وبعد انتهاء فترة اللعب، وأثناء توجهه للخروج، سمع دوي إطلاق نار، ثم رأى المجنى عليهما "عمرو" و "ياسر" مضرجان على الأرض، مؤكدا أنه رأى الفاعل يلوذ بالفرار ممسكا بـ"طبنجة"، ووصف ملابسه أمام المحكمة بقوله: "كان لابس طاقية سوده وباين منها شعره، وتي شيرت أسود وبنطلون".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم حيازة أسلحة نارية، وقتل أمين شرطة عمدا، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص ومنشورات تحريضية.