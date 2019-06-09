نشر جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الإلكتروني، عددًا من الإرشادات والتعليمات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في جهاز التكييف، وذلك على النحو التالي:

1- عند شراء جهاز التكييف تأكد من اختيار نوع وطراز موفرين للكهرباء ويتم معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

2- راعي شراء جهاز تكييف يتناسب مع سعة المكان لأن استخدام جهاز بحجم أقل من المطلوب يسبب تشغيل زائد وأداء أضعف، بينما اختيار حجم أكبر من اللازم يؤدي إلى وجود رطوبة أعلى وكفاءة أقل.

3- اختيار مكان التركيب الذي يسمع بحرية حركة الهواء بالوحدة الداخلية والوحدة الخارجية ويسمح بسهولة عمليات الخدمة والصيانة.

4- تجنب بعد المسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية، حيث يؤدي مد وصلات مواسير الفريون بين الوحدتين بشكل زائد إلى إضعاف كفاءة عمل الجهاز.

5- تجنب وجود انحناءات كثيرة في وصلات مواسير الفريون عند توصيلها بكل من الوحدتين الخارجية والداخلية لجهاز التكييف.

6- تجنب اختيار مكان التركيب الذي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وفي حالة تعرض المكان لضوء الشمس يتم استخدام واقيات الشمس كالحواجز والستائر.

7- تجنب اختيار مكان التركيب المعرض لأية مصادر حرارية تؤثر بالسلب على أداء جهاز التكييف.

8- اقرأ واتبع تعليمات تشغيل واستخدام التكييف قبل التركيب والاستخدام.

9- اغلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء وتظليل الغرفة قبل التشغيل.