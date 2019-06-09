تغريدة يعود تاريخها لأيام سابقة، كلمات مقتضبة تعتذر فيها لجمهورها عن غيابها الفني والإعلامي الفترة المقبلة، تطلب منهم الدعاء بعد ما استمرت وعكتها الصحية لما يجاوز الـ30 يوما، "خلوني بصلواتكم"، وتضرع: "الحمد الله على كل شىء"، لم تكن تلك مجرد تغريدة نشرتها هيفاء وهبي عبر حسابها على "تويتر"، وأثارت قلق متابعيها على تفاصيل حالتها الصحية.

أصاب القلق جمهورها وأصدقاءها في الوسط الفني والإعلامي كان من بينهم شيرين عبد الوهاب، سيرين عبد النور، الإعلامة طوني خليفة، الممثلة السورية شكران مرتجى، بالإضافة إلى ندى بسيوني، التي علقت قائلة: "ألف سلامة عليكي يا جميلة الجميلات إن شاء الله خير".

وبالرغم من حالة الجدل إلا أن "زينب نصر فياض" ابنة هيفاء وهبي فضلت تجاهل الأمر تماما، ونشرت صورة لابنتها الكبرى "رهف" وهي ترتدى فستان أزرق على شاطئ البحر معلقة: "حياتي".

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من الفنانة اللبنانية أنها موجودة في مستشفى "كليمنصو" بشارع الحمرا في العاصمة بيروت، منذ شهر تقريبا، ويرجع ذلك إلى إصابتها بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، دون معرفة الأسباب حتى الآن، ورجح الأطباء احتمال إصابتها بالتهاب كبدي فيروسي، الذي قد يكون السبب في عدم استقرار حالتها حتى الآن.