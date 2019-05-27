الواد سيد الشحات| الحلقة 21: هيفاء وهبي تعلن ارتباطها بسليمان عيد

في الحلقة الـ21 من مسلسل "الواد سيد الشحات"، نجح سيد "أحمد فهمي" في خداع الفنانة هيفاء وهبي، والتي اكتشف أنها تحب الرجل الأصلع وتقرب منها بنية إقناعها بتمثيل فيلم معه من إنتاج شقيقته دموع الشحات "ويزو"، ليتمكن من سداد أموال زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود".

وأبدى "السحاوي" موافقته على الخطة بعدما عرف أن هيفاء وهبي ستقوم بتمثيل هذا الفيلم، وبالفعل وقعت هيفاء، فريسة لسيد الشحات، وتعلقت به بالفعل في الوقت الذي قررت فيه ريتاج زوجة سيد "هنا الزاهد"، وفخر "محمد عبدالرحمن"، أن يقوما بتصوير قصة حب سيد وهيفاء، لتكون قصة الفيلم.

وفي عيد ميلادها أعلنت هيفاء أنها قررت أن تترك الفن وتتزوج من سيد الشحات، والذي أهداها في عيد ميلادها سيارة لانوس مستعملة برخصة تاكسي، وأبدت فرحتها الشديدة بها.

واتفقت "ريتاج" و"فخر" مع سليمان عيد، الذي فاجأ هيفاء وهبي، بهدية خط موبيل في عيد ميلادها، وأخبرها أن سيد الشحات، يخدعها وأنه ليس أصلعا، وقام بنزع الباروكة عنه لتصدم هيفاء وهبي، بكذبه وتطرده من فيلتها، وتعلن ارتباطها بسليمان عيد.