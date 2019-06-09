أصيبت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الفترة الأخيرة، بوعكة صحية، وبعد أزمة مرضها التي خيم عليها الغموض لعدم معرفة المرض.

وتعد هيفاء واحدة من أهم المطربات اللاتي غيرن في شكل الكليبات عن طريق عدد من الرقصات التي وصفها البعض بـ"الإغراء".

وواجهت هيفاء، على الرغم من نجوميتها الكبيرة، عدد كبير من الأزمات على مدار مشوارها الفني، سواء بحياتها الشخصية أو أخرى سببتها بأعمالها.

رولا يموت

ونشبت أزمة كبيرة بين "رولا يموت" اللبنانية، وشقيقتها هيفاء وهبي، بسبب أحد الكليبات التي ظهرت فيها الأولى، وأدت إلى تبرأ هيفاء منها، وصدور العديد من الألفاظ غير الأخلاقية والتي دفعت بهما إلى المحاكم.

حلاوة روح

كما واجهت هيفاء أيضا مشكلة بسبب فيلم "حلاوة روح" الذي أُنتج عام 2014، ومنعته الرقابة، بسبب جرأة المشاهد التي تناولها العمل، مما أدى إلى رفع الفيلم من السينمات.

السبكي

وأثار فيلم "ثانية واحدة"، الذي كان من المقرر أن تقوم ببطولته هيفاء وهبي، أزمة، بينها وبين منتج العمل، أحمد السبكي، بعد انسحابها من بطولته، ما أدى إلى تدخل نقابة المهن التمثيلية في حل المشكلة، وإلزام الفنانة بدفع 2.5 مليون جنيه غرامة.

الـ"هوت شورت"

ومن ضمن أزمات هيفاء وهبي التى أثارتها، كانت خلال حفل أحيته بالجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2017، بسبب ارتدائها "هوت شورت"، وتدخلت نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر لحلها.