استأنفت جامعة سوهاج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019، وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقاً للجداول الزمنية المعلنة لأيام الامتحانات.

وخلال جولته التفقدية للجان الامتحانات، اطمأن الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، يصاحبه الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على انتطام سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي بلجان كليتي التمريض والصيدلة بالحرم الجامعي القديم.

وقالت الدكتور سامية السعيد، عميدة كلية التمريض، إن الامتحانات، والتي بدأت في الفترة من 18 مايو الماضي وتنتهي 18 يونيو الجاري، يؤديها 1030 طالبًا وطالبة بجميع الفرق الدراسية داخل 26 لجنة امتحانية.

كما تابع رئيس الجامعة الامتحان الأخير لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بالمعهد الفني للتمريض والبالغ عددهم 292 طالبًا، والذي تم تأجيله خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أدى اليوم طلاب الفرقة الأولى الامتحان في مادة "الأدوية"، كما أدى طلاب الفرقة الثانية امتحان مادة "الإدارة فى التمريض".

وأوضح الدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة، أنه يؤدي هذا العام بكلية الصيدلة 239 طالبًا بالفرقة الأولى، و110 طلاب بالفرقة الأولى كلينيكال، و283 طالبًا بالفرقة الثانية، و52 طالبًا بالفرقة الثانية كلينيكال، و382 طالبًا بالفرقة الثالثة، و393 طالبًا بالفرقة الرابعة، و323 طالبًا بالفرقة الخامسة وذلك بإجمالي 1782 طالبًا.