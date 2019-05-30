أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا رقم 254 لسنة 2019م، بتعيين الدكتور مصطفي عبدالخالق عبداللاه نائباً لرئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة أربع سنوات، أو حتى بلوغه السن القانونية، وفقا للدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة.

يذكر أن الدكتور مصطفي عبدالخالق، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب البشري، تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل الجامعة، بدأت بعمله مديراً للمستشفيات الجامعية عام 2007 حتى 2011، ثم مديراً لوحدة الضمان والجودة بكلية الطب حتي عام 2014، انتهت بقرار اعتماد الكلية، ثم وكيلاً للكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في عام 2014، وذلك حتي تعيينه قائماً بعمل عميد الكلية في عام 2016 حتي تاريخه.