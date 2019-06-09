مدير أعمال هيفاء وهبي لـ"الوطن": حالتها الصحية في تحسن

قال محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، "إن حالتها الصحية بدأت في التحسن".

وأضاف، لـ"الوطن": "لا أستطيع الحديث عن تفاصيل مرضها الآن وما أستطيع قوله إنها مازالت في المستشفى وستظل تحت الرعاية الطبية فترة".

حالة من القلق انتابت الوسط الفني، عقب إعلان الفنانة هيفاء وهبي مرضها، بعد أن كتبت على صفحتها الرسمية على "تويتر": "عيد مبارك، ينعاد على الجميع أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.. الحمدلله على كل شيء".