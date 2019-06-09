طالب اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم، باستمرار أعمال الحملة المكبرة، لإزالة كل السلالم ومداخل المحلات المخالفة التي تعدَ أصحابها على خطوط التنظيم، ما يعوق حركة المشاه والمارة ويعرض حياتهم للخطر.

وأكد محافظ الفيوم، خلال جولة تفقدية بشوارع المدينة، أن مثل هذه التعديات مخالفة للوائح والقوانين المنظمة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وتفقد، خلال الجولة، أعمال تكسير وإزالة مداخل المحلات والسلالم المتعدي أصحابها على حرم الطريق وخطوط التنظيم، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل وتطوير وتجميل الكباري وحرم الطرق بشارع سعد زغلول وتعوق حركة سير المواطنين وتعرضهم للخطر، بمدينة الفيوم.

وقال إن هذه التعديات تتسبب في إعاقة أعمال إعادة إضفاء المظهر الجمالي والحضاري للأرصفة والميادين، وقرر محافظ الفيوم، منح مهلة زمنية لأصحاب هذه العقارات والأبراج لتوفيق أوضاعهم وإدخال السلالم ومداخل المحلات في ملكيتهم الخاصة بعيدا عن خطوط التنظيم وحرم الطرق.

ووجه الشكر لبعض أصحاب الأبراج والعقارات الملتزمين بخطوط التنظيم وحرم الطرق، خلال جولته، مؤكدا لهم أن الرصيف ملك الجميع، وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة استمرار حملات إزالة كل التعديات على حرم الطرق وخطوط التنظيم وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال ملاكها.

كما تفقد أعمال النظافة والتجميل وزراعة الأشجار بمنطقة لطف الله، مؤكدا ضرورة تكثيف أعمال النظافة ودهان صناديق جميع القمامة وأعمدة الإنارة وغسيل الأرصفة ورش الشوارع، واستكمال البلدورات، والإنترلوك الناقص بالأرصفة، لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

كما أكد تحرير المحاضر اللازمة ضد الأشخاص الذين يلصقون إعلاناتهم على جدران الأرصفة وحوائط العمارات، وكذلك تحرير محاضر ضد أصحاب المحلات الذين يلقون المخلفات في المجاري المائية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وشدد محافظ الفيوم، خلال تفقده أعمال تطوير وتجميل كوبري بحر سنورس، على ضرورة تطوير جميع رؤوس الكباري داخل نطاق المحافظة مع الالتزام بالأشكال الهندسية لإضفاء الشكل الجمالي عليها، مشيرا إلى أن أعمال تطوير الميادين تشمل كل مراكز المحافظة تباعاً وتسير جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل لإظهار المحافظة بالشكل الحضاري اللائق.