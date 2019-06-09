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النقاط الخمس الرئيسية في البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين

النقاط الخمس الرئيسية في البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة الشبابية لمشروع "مساحتنا"

نائب محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة الشبابية لمشروع "مساحتنا"

"الصندوق السيادي" يعقد أولى اجتماعاته خلال أيام.. وإعلان مديره قريبا

"الصندوق السيادي" يعقد أولى اجتماعاته خلال أيام.. وإعلان مديره قريبا

مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين في "هونج كونج"

مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين في "هونج كونج"

"يعيش أهل بلدي" يحقق نجاحا كبيرا على المسرح القومي

"يعيش أهل بلدي" يحقق نجاحا كبيرا على المسرح القومي

بالصور| "تضامن الدقهلية": بدء سحب البصمة الحيوية للحجاج في المنصورة

بالصور| "تضامن الدقهلية": بدء سحب البصمة الحيوية للحجاج في المنصورة

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بالفيديو| طريقة استقبال البث الأرضي على التليفزيون لمشاهدة كأس الأمم

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تعرف على العقوبات الجديدة لامتناع دفع نفقة الزوجة

الأفضل في الشرق الأوسط.. دليلك الكامل لمدينة السحر والجمال "دهب"

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5 أشياء يجب الابتعاد عنها في الطقس الحار.. بينها القهوة والآيس كريم

5 أشياء يجب الابتعاد عنها في الطقس الحار.. بينها القهوة والآيس كريم

تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

تفاصيل مناقشات تعديلات قانون النفقة في "النواب": تحقق الأمان للأسر

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"دهب" على رأس قائمة "ناشيونال جيوجرافيك" لأفضل المناطق السياحية

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