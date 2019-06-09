افتتحت الدكتور غادة موسى، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، مقر مركز الإرشاد النفسي بكلية الآداب، وقدمت الدكتورة فيبي سعد، المشرف العام على المركز، عرض لما قدمه المركز من أنشطة وخدمات متنوعة منذ إنشائه وحتي الآن.

وقالت "موسى"، إن المركز يقدم خدماته في صورة دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل وندوات إرشادية وتعليمية بالإضافة إلى الحملات التوعوية، وذلك من خلال أساتذة علم النفس والطب النفسي واستشاري تعديل السلوك وخبراء العلاج والإرشاد النفسي داخل مصر وخارجها، لافتة إلى دعم الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة للارتقاء بالمركز.

جاء ذلك بحضور وكلاء الكلية، وأمينة الكلية، والدكتور فتحي أبوراضي، عميد الكلية الأسبق، والدكتور مدحت عبد اللطيف، رئيس قسم علم النفس، والدكتورة فيبي سعد، واللواء مصطفي سلطان، مدير أمن الجامعة، والعقيد أيمن الصاوي، مدير أمن الكلية، ومجموعة من الطلاب، وفريق مركز الإرشاد النفسي.