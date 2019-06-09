مواجهات بين رجال الشرطة ومتظاهرين في "هونج كونج"

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الأحد، بين شرطيين ومتظاهرين في هونج كونج، بالصين، حيث استخدمت قوات الأمن عِصِيًّا وغاز الفلفل في محاولة لتفريق المشاركين في مسيرة ضخمة ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين.

ورشق متظاهرون، عناصر الشرطة، بزجاجات، واستخدموا حواجز معدنية، فيما كانت قوات الأمن تحاول تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي (البرلمان المحلي).

ويسعى قادة المدينة الموالون لـ"بكين" إلى إقرار مشروع قانون في البرلمان يسمح بتسليم أشخاص إلى أي جهة لا معاهدة مسبقة معها في هذا الصدد، وبين هذه الجهات البر الرئيسي في الصين، في خطوة غير مسبوقة.